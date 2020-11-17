曾有子宮頸發炎情況的44歲林姓少婦，近半年來與丈夫行房事時總會發現陰道出血，她的丈夫為此還貼心「關機」3個月，但林婦出血情況仍陸續出現，日前就醫檢查診斷為子宮頸鱗狀上皮癌第一期下，所幸接受「新輔助化療」配合手術治療後，腫瘤幾乎消失。

亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽指出，傳統治療子宮頸癌第一期下、且腫瘤大小超過4公分情況，通常採取切除子宮與骨盆腔淋巴腺摘除手術，但多數患者術後常因腫瘤過大、合併深層基質組織侵犯或骨盆腔淋巴腺轉移情況，必須進一步接受放射線治療，可能引發水腫問題。

以林姓少婦為例，洪耀欽說，她經骨盆腔檢查後，確診為子宮頸癌第一期下、腫瘤約5公分大，林婦決定先在手術前接受3次「新輔助化學治療」，之後再進行子宮及卵巢、輸卵管與淋巴腺切除手術，幸運的是，她在術前化療時情況大幅好轉，手術過程發現腫瘤幾乎消失，且未出現骨盆腔淋巴腺轉移情況，術後不需再接受放射線治療。

目前林婦恢復情況良好，與丈夫也重新恢復性生活，洪耀欽說，目前國際上的醫學共識，也針對此類患者採取同步骨盆腔放射線治療加上化學治療的方式，可達到良好治療效果，讓患者不必擔心動手術。

洪耀欽建議，30歲以上女性應該每年定期接受子宮頸抹片檢查，若抹片檢查結果連續3年都正常，則可每隔3年檢查一次，目前子宮頸癌零期的治癒率達百分百、前期治療預後也很好，若婦女發現陰道不正常出血情況，應立刻就醫。

(中時 )