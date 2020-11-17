銅鑼菊農張煥文手捧金絲大皇菊，這是他耗時3年研究的心血，有望帶來更高的經濟效益。（巫靜婷攝）

金絲大皇菊花海需經過農主同意才能進入參觀，遊客興奮地在花海裡拍照留念。（巫靜婷攝）

黃澄澄的金絲大皇菊花海是銅鑼今年新景點，不僅花形大，香味也較杭菊濃。（巫靜婷攝）

銅鑼成功種出金絲大皇菊，花形與杭菊差很大。（巫靜婷攝）

金絲大皇菊花海需經過農主同意才能進入參觀，遊客興奮地在花海裡拍照留念。（巫靜婷攝）

苗栗縣銅鑼鄉種植菊花聞名，今年有菊農成功培植金絲大皇菊，不僅賣相佳，經濟價值也水漲船高，杭菊產銷班班長張煥文指出，金絲大皇菊是來自大陸的品種，台灣還沒有人大規模種植，他耗時3年馴化皇菊，今年第一次試種成果亮眼，有別杭菊以斤計價，金絲大皇菊以朵計價，最高1朵能賣到60元。

張煥文指出，相較杭菊，金絲大皇菊需要更多水分、養分培植，為了讓皇菊適應銅鑼環境，耗時3年研究繁殖、馴化，不料首次移植田間就碰上旱災，幸好菊花田抽取地下水灌溉，他先前備有8個大水塔調節噴灌，做好摘心、修剪工作，讓資源集中幫助皇菊生長。

張煥文表示，全台目前僅有銅鑼規模種植金絲大皇菊，今年種有2分地，皇菊3月栽種、11月採收，株數不必多，但要注意側芽，避免過多花苞搶養分，才能維持花形大的特色，相較杭菊以量取勝，每台斤價格約1600元，皇菊注重品質，價格比杭菊好，目前均價1朵35元，賣相好的1朵可賣到60元。

他提到，金絲大皇菊是食用菊裡最大朵的品種，一朵朵的大皇菊摘採下來，送進機器把水分烘乾，能泡製菊花茶，皇菊較杭菊味道更香濃，杭菊花形小朵，味道清淡，1杯350cc的菊花茶需要5到10朵的杭菊泡製，但皇菊1朵就能泡1杯350cc，並可回沖2至3次，乾燥皇菊泡水後綻放，視覺效果十足。

(中時 )