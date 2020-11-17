科技股領漲台股大盤，掌握明星類股的ETF亦水漲船高，其中元大金旗下元大投信鎖定5G硬體設備製造題材，向有「元大硬5G」之稱的元大關建科技ETF，目前基金淨值23.99元，不僅再創新高，且從今年7月7日掛牌至今，累計四個多月的漲幅已接近20％，意謂從掛牌日起即買入的投資人，迄今的投資報酬率已上看20％，可說遙遙領先多檔ETF，目前該基金規模亦高達72億。

金融圈人士指出，作為投資者，要觸及新題材，ETF是很好的界面，由投信業者出面網羅有潛力的績優股作為ETF成份，也讓投資者在擁抱新題材投資時，能收分散風險之效，其中5G被視為未來最具爆發性成長的產業，為投資人選好一籃子股票讓投資人能直接上車、免於選股煩惱的5G ETF也自去年起陸續應運而生。

其中，元大金旗下元大投信，從去年起就開始深耕5G領域，持續挖掘5G題材、開發相關的ETF商品，去年元大投信發行「元大全球未來通訊ETF」初試啼聲，是台灣第一檔5G ETF，今年則再接再厲開發第二檔的5G ETF，也就是元大關建科技ETF。

根據元大投信對元大關建科技ETF的選股規劃，除了將指數權重分配到10個國家，並以美、台、日、中、德為前五大國家之外，在個股選擇上，亦進而著重在市值大、體質佳，且產業明確的通訊硬體設備公司，而在上述的5個國家，每個國家在5G上都有元大所著重的不同亮點，其中，台灣的選股比重約佔20％，所著重的5G產業亮點則在於5G晶圓代工供應鏈、半導體封裝與測試服務，例如台積電，因此也同樣入列在元大的硬5G ETF選股重點。

而在應用的產業領域上，5G基礎建設之外，包括了工業4.0智慧工廠、雲端高速運算、數據中心、自動駕駛、智能家居等領域，均涵蓋在元大對於5G ETF的選股範疇中，上述的選股策略可說產業領域聚焦精準明確，但同時也透過在優質股票之中的多樣化的選股，再更進一步分散風險，也因此在掛牌之後的累計投資報酬率已上看20％。

(工商 )