網路安全解決方案廠商Check Point 17日宣布，將由何偉國接任Check Point大中華區董事總經理，負責Check Point在中國大陸、香港和臺灣的業務營運，帶領團隊持續成長，並向亞太及日本地區副總裁兼總經理Sharat Sinha彙報。

何偉國擁有香港大學工程學學士學位、資訊科學學士學位及Strathclyde商學院策略規劃企業管理碩士學位；目前居住在香港。何偉國在大中華區資訊科技領域擁有超過25年的工作經驗，曾在思科系統（Cisco Systems）、SAP和北電網路（Nortel Networks）等公司擔任高階主管職位。其中，他在思科任職長達19年，也曾擔任香港地區總經理。

何偉國表示，大中華區的企業正處於一個科技迅速發展、技術不斷創新的階段。由於新冠疫情仍在全球蔓延，眾多企業持續依賴遠距辦公，企業對網路安全解決方案的需求前所未有的高漲，期待與Check Point團隊及合作夥伴生態系統緊密合作，朝滿足各產業網路安全需求這一共同目標不斷邁進。

(工商 )