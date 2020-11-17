高雄慶富造船公司7年前承包海巡署28艘「巡防救難艇」購建案，涉嫌以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元，最後也僅交船13艘，去年2月判賠16億元。總裁陳慶男因詐貸遭高雄地檢署依銀行法起訴，18日開庭。

陳慶男因獵雷艦詐貸63億元遭判25年、基隆海科館詐貸3億3800萬案判7年10月，仍在羈押中。

2013年4月慶富以37億4200萬元價格標得海巡署28艘100噸級「巡防救難艇」購建案，同年7月完成簽約後向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書，內含「購料借款」額度9億1360萬元、「委任保證」8億7768萬元，可動用總額度12億元。

2016年3月慶富出現資金缺口，陳慶男指示特助兼下游廠商陳全雄配合製作不實合約書，開立不實發票給慶富，慶富再藉此向兆豐銀行請款。兆豐向慶富查證採購用途，承辦人員都稱用於巡防艇建造，成功詐得款項。

檢調查出，2017年1月陳慶男找來其他下游廠商開會，以償還積欠工程款為由，要求其他廠商配合開立假發票。部分廠商配合之下，慶富再度向兆豐銀行詐得款項。

檢方查出，陳慶男等人總計詐得1億4475萬多元，陳慶男承認缺資金周轉才找下游包商共犯，依銀行法相關罪嫌起訴。慶富最後只交船13艘給海巡署，2017年11月遭解約，2019年2月士林地院判賠16億元，可上訴。

(中時 )