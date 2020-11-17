一波無預警的新冠肺炎疫情衝擊，全球都難以置身事外。疫情不僅對人類健康帶來威脅，也讓企業體質面臨真實考驗。這也讓數位轉型成為今年企業必要思考的議題，以及了解如何在遠距工作的需求下，讓員工維持效率、企業維持收益，並對後疫情時代做好萬全準備。蘋果今年剛發表不久，搭載全新M1晶片的Mac，事實上不僅是一款為消費級市場準備的產品，也將是企業全面部署Mac的利器。究竟要如何辦得到，可藉由Jamf的居中協助。

身為企業主，不可避免應該思考過如何協助企業降低營運成本，甚至還要在此基礎上能夠提升盈利。因新冠肺炎疫情衝擊，數位轉型是不少企業開始積極面對的議題。其中一項數位轉型的需求，就包含為公司人員部署個人用電腦。依照目前業界發展，要選擇PC（個人電腦）或是Mac，是企業主需要第一步決策的關鍵。到底哪一種方案，整體的成本更低，部署上更輕鬆，管理上也更簡單呢？

身為蘋果長期以來在企業端合作夥伴的Jamf，今（17）日針對了企業如何能藉由他們的協助，全自動資源部署與進行遠距管理的媒體分享會。Jamf亞太地區銷售總監王承理提到，企業考量是否要全面部署Mac，不外乎三大層面的考量，就是安全性、應用以及成本。蘋果認證講師呂紹華提到，先前使用英特爾晶片的Mac，在開機就會執行，FileVault 為全機硬碟加密時，藉由T2晶片審查是否電腦使用的是原裝的SSD。在使用M1晶片的Mac中，蘋果則運用硬體來檢查，讓所安裝的系統不可能經過竄改。先前英特爾晶片的Mac也運用Kernal Extension，使用者額外安裝的驅動程式如果內有惡意代碼，會感染到系統其他底層，但是M1晶片是採用ystem extensions，可以阻擋有害的第三方驅動等，部署的安全性更為提升。

第二，軟體應用上，蘋果認證講師蔡學欣提到，蘋果為使用M1晶片的Mac內建了Rossetta 2，可以透過虛擬的方式來執行沒有經過新版Xcode重新編譯的程式（過去為英特爾架構Mac開發的軟體），且只有在首次執行時需要花費額外20秒的時間進行編譯。開發者也可在運用Universal 2，直接開發原生支援M1晶片的應用，且不僅如此，所開發的應用也可直接支援在Apple TV、iPad、iOS中執行。也因為M1晶片的架構是與用於iPhone/iPad中的晶片是一樣的晶片架構，使用一樣的指令集，有超過百萬的應用程式都能夠在採用M1的Mac中直接執行。

第三，講到成本面。承理提到，2015年時任IBM副總裁的 Fletcher Previn，決定要讓18000萬民員工開始使用Mac來工作（提供員工自行選擇的權力），導入後Mac，根據統計叫修率大幅下降到5%（過去PC時代是40%)，且近2萬名員工的Mac只需要50位IT人員就可進行管理。根據IBM最新內部統計，使用蘋果設備節省60%總擁有成本（TCO），員工效率因此提升22%，藉著如此成功且具影響力的決策，也讓他榮升CIO。

Jamf亞太地區銷售總監王承理提到，因為新冠肺炎疫情衝擊，事實上Jamf發現台灣企業對於全面部署Mac有更高的需求。根據IDC PC Device Tracker數據，今年第三季Mac成長率對比去年同期達38.9%，在搭載M1的Mac發表之後，因為安全性、應用層面上也都更為提升，讓他們對於未來企業部署Mac的市場成長前景更為看好。而Jamf所提供的是全面性的服務，不僅包含額外的雲端伺服器以及雲端空間，也包含全面訓練員工與IT人員管理層面的工作。透過Jamf的介入，無論企業規模大或小，都能使用Jamf已經開發好，更為完整、深層的管理機制，協助企業無痛導入蘋果設備。

在新冠肺炎疫情帶來的衝擊還未明顯消退的情況下，企業主應該更積極思考為企業部署哪一種方案才會是更完整、更便利，更安全也更聰明的解決方案。Jamf將於今年12月11日舉辦Jamf Nation 全球最大數位轉型研討會 2020 【台北站】，有興趣的企業可以前往Jamf進一步了解活動詳情。

(科技)