台美經濟繁榮夥伴對話20日將在美國華府和台北兩地採實體及線上方式舉行，外交部北美司長徐佑典今天表示，台美規劃在會後簽署備忘錄，以建立新的對話機制，讓雙方未來能持續就全球經濟戰略布局，展開更緊密、廣泛的合作。

針對即將舉行的台美經濟對話，徐佑典今天在外交部例行記者會表示，我方將由經濟部政次陳正棋率團赴華府與會，在台北視訊部分則有行政院政委鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、外交部政務次長曾厚仁，及國發會、財政部、教育部、交通部、外貿協會等相關部會派員參與，美方則由國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克主談。

他說，此次對話議題，著重在供應鏈安全、科學與技術、5G乾淨網絡、投資審查、基礎建設及能源、全球衛生醫療合作等，範圍相當廣泛且具宏觀視野，凸顯台美將建立全面性的戰略經濟夥伴合作關係。

媒體關切這樣的對話在美國政權移轉後，是否仍有延續性？徐佑典表示，台美雙方都有意願，透過這樣的經濟議題讓對話繼續下去，台美雙方規劃簽署備忘錄，希望建立新的對話機制，讓未來台美雙方可以持續就全球經濟戰略布局展開更緊密、廣泛的合作。

他說，這個經濟對話機制的建構將是台美經濟合作的重要里程碑，美國國務卿蓬佩奧11月10日在國務院記者會上除了宣布將召開這個對話，也強調這個對話凸顯台美強勁且成長中的經濟關係。外交部也會持續深化台美夥伴關係。

(中時 )