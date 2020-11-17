前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵之亂，最終獲准請辭，而資深媒體人周玉蔻則為丁抱不平，直言丁又不是做了大壞事，更發起拒吃「皇家傳承」牛肉麵。對此，宅神朱學恒直言，現在的情況是「蘇欲靜而蔻不止」，並指民進黨還困在圖不製何以治天下的迷思中。

朱學恒今在臉書上表示，蘇欲靜而蔻不止，蘇貞昌明明想要把牛肉麵事件止血了，但周玉蔻覺得自己可以帶風向繼續亂，結果在她號召台派抵制皇家傳承牛肉麵之後，竟然發生了所謂的周玉蔻效應。

朱學恒指出， 該店今天早上大排長龍，網友哄堂大笑，還有說就是衝著周玉蔻抵制特別來吃，他還忍不這直言，「我本來也想今天去吃，想想不要去鬧人家妨礙人家賺錢，以後再去吧」。

對於周玉蔻的言論，朱學恒狠批，「不是嘛，你堂堂一個大主持人，年紀這麼大了，幹嘛去弄一個年紀可能不到你一半，有正當職業的牛肉麵店老闆? 欺負小老百姓很開心嗎？當公眾人物魚肉小民很愉快嗎？」並指她自詡是媒體人，是有社會責任的。

朱學恒也說，民進黨現在的問題在於困在一個迷思中，圖不製何以治天下，感覺沒有小編不會治國了，而丁怡銘還自豪是個政府化妝師，結果蘇貞昌在他一化妝之下「負評狂升1.5倍 聲望雪崩式暴跌」，這甚麼化妝師，是送行者吧！可以有點自知之明嗎？

(中時新聞網)