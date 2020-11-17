台東女中退休教師李惠珠，除了是東女學生、老師、也是校友會志工，和學校足足有一甲子情緣，她感念母校栽培，決定捐贈積蓄200萬元作為獎學金回饋學校。（台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

李惠珠於1956年就讀台東女中，大學畢業後又回母校任教，除了是東女學生、老師、也是校友會志工，和學校足足有一甲子情緣。由於求學時期家境貧困，各類衣物、鞋子、便當都靠同學救濟，甚至註冊費都是向老師先借，後以獎學金償還。她感念學校栽培，決定捐贈積蓄200萬元作為獎學金回饋學校。

李惠珠小學時，母親去世，父親事業失敗，從此經濟陷入困境。小學畢業典禮是父親臨時到鞋店裡賖帳，才有完整的鞋子穿；高中畢業領獎時，鞋是破的，連鞋帶都斷了，只好臨時借穿同學的鞋子。此外，也經常未籌到學費，註冊得向老師請求緩繳，後以獎學金補繳。

在學時，同學請家人送2個飯包，將其中1個分給李惠珠；初三時，李身形矮小，有同學將穿不下的制服外套轉贈給她。高中畢業後，她保送上國立台灣師範大學，由於沒錢上台北，就由友人帶她搭免費的空軍運輸機。

李任教生物及地球科學，學生說她的教學很活，訂正考卷時，答案雖與老師不同，但學生可以討論答案不同的理由，合理者也可得分。學生常說：「每次看到老師，都是笑咪咪，很幸福的樣子。」

李惠珠說，以前種種過往，如今回頭看來，她都不覺得苦，只有滿心的感恩。她把學校當作娘家一樣，每次回校都倍感溫馨，她感念母校栽培，因此捐贈200萬元積蓄做為獎學金，鼓勵學弟妹無論家境及讀書能力如何，都能認真向學、修養品行、鍛鍊身體，做到「今日我以東女為榮、明日東女以我為榮」。

(中時 )