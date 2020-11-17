桃園首座兒童駕駛訓練公園啟用停車場免費停到年底。（呂筱蟬攝）

桃園首座兒童駕駛訓練公園啟用停車場免費停到年底。（呂筱蟬攝）

桃園首座兒童駕駛訓練公園啟用停車場免費停到年底。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區文化公園地下停車場暨兒童駕駛訓練公園17日完工啟用，設地下2層停車場提供329席汽車位，地上則以體驗駕駛及學習交通規則為核心，公園內設置迷你紅綠燈、停車格及各種交通標誌，讓兒童在遊戲中了解交通規則。市長鄭文燦參加啟用典禮，宣布為讓民眾習慣新的便民停車場，預計2021年1月開始收費停車。

鄭文燦表示，此工程斥資4.3億元，由前瞻基礎建設計畫補助1.8億元，也是桃園獲得前瞻補助首座完工啟用的停車場，除地下2層停車場及地上公園並附屬服務中心，提供先進智慧化停車場以提升桃園市中心區停車品質，為桃園人打造便民、環保、智慧科技與安全的生活環境品質。

交通局指出，由於公園採無障礙設計，不設置車輛阻隔設施，為避免機車違規進入或隨意停放，公園周邊設有桃園市首處違規停車舉報系統，民眾只要發現違規事實，可即時掃描立牌上的QR code舉報，系統將主動帶入違規時間地點，民眾只要拍攝照片和留下聯絡方式即可完成舉報，兼具警示及舉報雙重功能。

(中時 )