彰化1名楊姓女子，日前將愛車停放在路旁，遭騎乘腳踏車跌倒的小朋友不小心擦撞到，但事後沒有留在現場，而是直接離開現場，因汽車是新買的，讓楊姓車主相當難過，將監視畫面放在臉書上，希望能找到「肇事」的腳踏車主，卻引發網友論戰，表示該車停放在白線外，應該是跌倒的小朋友要向車主求償，也有民眾提出疑問，這樣是肇逃，還是毀損。

這起事件發生在本月1日，楊姓女子停在自家門口的愛車，遭7歲騎乘腳踏車不慎跌倒的男童擦撞，隔天車主發現才報案，警方表示，由於無人員傷亡，這起事故目前以「僅有車損而無人傷亡」的A3車禍辦理，雙方當事人都已經到案，和解機率很高。

警方說，腳踏車撞後不理，不算是肇事逃逸，因腳踏車並非動力車輛，因此只能提出損害賠償，有人受傷的話，則以過失傷害偵辦，到案的男童母親表示，當下離男童有點遠，轉頭只見到孩子跌倒，並不知道有擦撞到車輛，事後在臉書看到貼文，主動聯絡警方，希望賠償對方。

有網友指出，楊姓女子停車的位置有壓到白線，因此也有連帶責任，警方也表示，說這部分仍有待後續調查，才能釐清相關責任歸屬，警方提醒，不管車禍如何發生，有無人員受傷，原則上第一時間就要立即報警，以保護雙方權益，才能避免爭議，切勿逃離現場。

(中時 )