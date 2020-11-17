逸達(6576)與中國大陸長春高新技術產業旗下全資子公司長春金賽藥業有限責任公司(金賽)雙方簽訂逸達研發柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi獨家授權經銷合約，將由金賽負責Camcevi在中國大陸市場的產品研發、製造與銷售。

據本授權合約，逸達將獲最高可達美金1億2,385萬元的權利金收入，其中包含簽約金800萬美元、產品開發和監管里程金、技術轉讓里程金、銷售里程金等，並在授權市場擁有產品銷售分成。金賽將負責 Camcevi在中國大陸的產品開發及商業化成本。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士說，逸達Camcevi42毫克(6個月劑型)已在美國及歐盟進入註冊申請的審理階段，透過與金賽的合作，將盡速推動Camcevi在中國大陸的三期臨床試驗及後續的註冊申請及量產商業化。金賽多年來深耕中國大陸的荷爾蒙類藥物市場，在荷爾蒙藥物的研發、法規註冊、生產與銷售方面深具實力與經驗，我們對Camcevi在中國大陸的市場潛力深具信心。

長春高新成立於1993年6月，並在1996年12月18日在深圳證券交易所掛牌上市，是東北地區最早的一批上市公司之一，目前已成功轉型，成為一家專注于醫藥科技創新領域，實施產業投資的企業集團。

(時報資訊)