宏碁(2353)旗下小金雞智聯服務(2353)規畫在12月底轉上櫃，智聯服務董事長施宣輝表示，智聯服務目前的主要客戶在半導體產業的上、中、下游。未來將持續拓展半導體暨有客戶的耕耘和拓展新客戶，暨有客戶因分散產地而到海外擴廠的商機，智聯服務也會精準掌握。

法人指出，台灣的護國神山台積電(2330)就是智聯服務的客戶之一，其對智聯服務的營收占比約達4成。

智聯服務自成立以來毛利率逐年成長，107年毛利率為10.9%，108年擴增到12.8%，而109年前3季的毛利率則再增至14.5%。智聯服務總經理韓政達表示，智聯服務從過去銷售產品轉型為方案的銷售，這需要團體戰，有好的策略夥伴，附加價值提高也帶動毛利率走揚。

目前半導體產業客戶占智聯服務營收比約達70~75%，由於半導體產仍處於資本支出擴張期，有助於智聯服務營收的有機成長。而營運的第二支腳金融機構，占智聯服務營收比約5~10%。

負責金融機構端業務的周國凱副總表示，銀行目前的電腦系統架構，多半還是屬於老舊的主機，民營金控轉換得比較快，前台、中台和後台的串接、切割，讓業務開發能掌握時效和靈活度；但公股金控目前幾乎都停在舊有的系統上。智聯服務看好金融業的新系統建置和維修的龐大商機，希望未來能成為智聯營收的第二支腳，營收占比能提高到5成，和製造業分庭抗禮。

施宣輝表示，智聯服務未來不排除併購來擴大營業範圍，但目前尚未有規畫。

智聯服務的大股東為宏碁，持股比達61%，其次為群聯(8299)持股比8%。而智聯服務旗下百分百持有宏達服務及上海立開信息之2家公司，宏達服務為人力服務及外包業務，上海立開信息則是服務大陸台商相關系統整合業務。

(時報資訊)