內湖某托嬰中心廖姓保母，去年4月為了讓10個月大的李姓男嬰入睡，竟以身體壓制、雙手環抱長達19分鐘，導致男嬰窒息死亡，歷次開庭男嬰父母均希望法院改以殺人罪論處，求處最重之刑，士林地院17日宣判，依過失致死罪，判處廖有期徒刑3年6月，可上訴。

得知判決結果後，男嬰母長嘆一口氣，質疑法官無法理解父母喪子之痛，不能接受「過失」的罪名，應該要用殺人罪。律師則說，男嬰極力掙扎，卻因體重懸殊的差異無法掙脫束縛，豈料判決輕描淡寫地寫保母一時疏忽，若法官不能正視不當托育行為，未來可能會發生相同悲劇。

事發在去年4月1日下午1點7分午休時間，廖安撫男嬰入睡，竟以身體壓制並以雙手環抱，直至1點25分才鬆開，2點16分工作人員進入送餐時察覺異狀，立刻通知警消到場送醫，檢警相驗為窒息死亡。

同班蘇姓保母證稱，男嬰是40歲廖女所帶首位兒童，平時對男嬰疼愛照顧，睡覺時也會帶在身邊，常買零食給他吃，相處上還算融洽。判決指出，事發並非廖自顧私事或蒙頭大睡，同室還有其他5名嬰兒，玻璃門外也有其他工作人員，廖並非故意造成男嬰死亡，應屬過失行為，涉犯修法後過失致人於死罪。

監視器畫面顯示，廖得知男嬰沒有呼吸，自2點16分開始，衝入教室對男嬰進行人工呼吸，直到23分救護人員到場接手，事發後廖在警局情緒激動抱頭哭泣全身發抖，表示對不起男嬰和家屬，發生這樣的事情覺得很丟臉。且主動向警員承認她就是主要的照護者，符合自首條件，予以減輕其刑。

廖為領有保母證照，本應對嬰幼兒照護有較高的應對能力，竟貪圖照料上方便，以極度危險的方式安撫男嬰入睡，導致死亡，造成男嬰父母受到極大的悲痛，但因家屬沒有和解意願，男嬰父親稱，對不起兒子，沒能讓他安全長大，不要再出現第二個被害人，致力於改善現有托育環境，避免同樣悲劇再次發生。

男嬰母則說，對托嬰環境有正向循環已努力1年多，男嬰是危險托嬰環境底下的犧牲者，廖壓住男嬰19分鐘，越掙扎鎖得越緊，連腳都跨上去，最後兒子和死神搏鬥輸了，家屬要的是一個公道。

律師表示，家屬非常用心透過社群團體找到托嬰中心，相信保母會以對待自已孩子對待男嬰，沒想到就是悲劇的開始，看過監視錄影畫面後，男嬰母非常自責，詢問他是不是自己害死了兒子，如果當時辭職照顧，兒子是不是不會死掉？希望法官能夠嚴肅看待此案。判決指出，廖現在沒有從事保母工作，在家照顧祖母兼外送工作，量處有期徒刑3年6月。

(中時 )