彰化縣政府周日將在彰化縣立體育場盛大舉辦社區營造博覽會，100個攤位中有16個特別以青年社造為主題亮點，展現近年彰化縣輔導成果，返鄉創業的青年與青農，投入社造注入新活力。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府周日將在彰化縣立體育場盛大舉辦社區營造博覽會，100個攤位中有16個特別以青年社造為主題亮點，展現近年彰化縣輔導成果，返鄉創業的青年與青農，投入社造注入新活力。（謝瓊雲攝）

彰化縣社區營造博覽會，展現青銀共創的多元活力。彰化縣長王惠美17日指出，本周日將在縣立體育場盛大登場，共設100個攤位，更有16攤以「青年社造」為主題，盼吸引更多年輕人返鄉就業、創業，為農村、社區注入新活力。

王惠美說，今年社造博覽會，以青年、產業、關懷、學習、景觀、健康、環教、治安、防災與美學等10大面向，呈現縣府團隊各局處的努力成果，搭配表演表演、市集、DIY、闖關與趣味競賽等，還可參加摸彩，有機會抽中55吋電視等，上千份豐富獎品。

王惠美說，上任以來一直努力整合資源、開源節流，除了創設青年發展暨就業服務科，並推出一系列青年就業促進方案、圓夢貸款、文創市集、老屋活化再利用補助、青年創意論壇、青年從農訓練、產學合作及「彰化就業通平台」及創業補助等政策，希望喚回更多青年返鄉，共同為彰化打拚。

今年博覽會亮點「青年社造」，將展現勞工處、文化局輔導青年創業，投入文創與特色活動，及農業處輔導青農展現農村活力等；青年返鄉投入社區自發行動，才能翻轉並活絡社區，帶動發展再現風華。

文化局長張雀芬說，人口外移及老年化，造成社區逐漸沒落，為改造社區，營造在地特色，從社區資源盤點、農村產業再生、終身學習、老年關懷照護、美學扎根、到景觀翻修與整理，都需要一步一步努力，更需要年輕人的熱忱與創意加入。從單一社區的耕耘，到跨社區的多元營造，逐步輔導讓社區自主發展，再加入青年創意，讓人重新感受到社區的年輕活力。

(中時 )