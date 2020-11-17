台中市政府力推「藍天白雲計畫」改善空品，今年前10個月PM2.5較去年同期降低，空品不良天數也較去年減少，台電17日表示，台中市民非常渴望空品改善的成果能延續，為此台電向台中市盧市長獻策：市長應該協助台電全力推動新建燃氣機組，讓燃氣機組儘速上線，屆時台中電廠將有不特定4部機組轉為備用，除了用煤量可以大幅減少，排放量降低更可改善空品，市民也才能進一步擁有更好的空氣。

中市府周二提及今年前10月PM2.5平均較去年已改善2.2微克，且今年空品不良天數比去年少15天，顯然藍天白雲計畫奏效。台電表示，台中電廠近年來持續減煤與完成空污防制設施改善，對於空品也有貢獻。市長關切空品，也在乎市民期望，台電深感認同，也願意以實際作為支持市長。

台電強調，市民期待的空品改善不是曇花一現，台中市空品改善的成果如何延續，需要各界一起努力。為此台電建議，從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」，到今年的「擴大自主減煤」，減煤減排均有一定的表現，然而未來希望維持甚至擴大減煤及減排的成果，必須推動新建燃氣機組計畫。

台電說，讓燃氣機組儘快上線，屆時將有不特定的4部燃煤機組轉為備用，且備用機組啟用條件受到重重限制，只在少數特殊的緊急狀況下才能使用，如此既能減煤減排，也能保有調度彈性，備用機組如同車子的備胎，平時幾乎不會使用， 但有緊急狀況的時候就可以救急。台電希望市長能協助推動新建燃氣機組計畫，並督促幕僚能用心體認市民對於改善空品的渴望及期待，以行動延續空品改善的成果，不要成為市民追求「藍天白雲」的阻力。

(工商 )