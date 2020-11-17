金門今年降雨量至今僅446.5毫米，不及往年的一半，全島水情空前吃緊，高粱田大面積缺水枯死。農委會16日正式公告金門縣各鄉鎮為「農業天然災害現金救助地區」，當天再追加公告為「農業天然災害低利貸款地區」。縣府呼籲符合資格農友盡快向鄉鎮公所提出申請，以減少歉收損失。

縣府建設處今（17）日下午邀集各鄉鎮公所及縣農業試驗所說明作業流程，提醒符合資格的農友在申請時攜帶土地所有權證明文件、土地委託經營或土地使用同意書等合法經營證明文件，以及國民身分證、存款簿和印章。

金門縣府建設處今（17）日下午邀集各鄉鎮公所及縣農業試驗所說明作業流程。（縣府提供）

楊鎮浯縣長關心農作災損，指示建設處向中央爭取放寬實際耕作者資格認定，如因無法取得土地使用同意文件，可向縣農試所提出申請契作證明，用以替代租賃文件。

同時，農友若因急於復耕清園，確實無法等候災損勘查，也可自行拍攝災損照片，內容應清楚包含災損區的4個角度、拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號），以免後續認定災損產生疑義。

至於低利貸款部份，申請貸款的農民應於公告翌日起10日內依實際受害情形，向當地公所申請農業天然災害受災證明書，在證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向貸款機構（金門區漁會）提出申請。

縣府說明，此次貸款利息110年4月14日前免予計收，由農委會補貼，110年4月15日起貸款利率恢復為中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率減年利率0.305％計算（目前貸款利率為年息0.54％），其後再隨中華郵政公司2年期定期儲金機動利率變動而調整。

縣府建設處長文水成表示，針對連續乾旱對於金門農業的影響，縣府一直密切關注，從短期的農業天然災害救助、小麥種子補貼、放寬前作認定、爭取實耕者資格，到長期的農塘浚深、調整農業經營方式，研擬一系列相關因應作為，希望減少未來農業災損的發生機率。另針對此次農業天然災害救助，相關申請表格、資料已放於縣府建設處網頁，農民如有需要，可於建設處網頁下載相關檔案。

(中時 )