音頻與視頻通訊技術的品牌Jabra 今（17）日宣布推出全新 Elite 85t真無線藍牙耳機。Elite 85t延續以往外觀與貼合度的設計的水準下，推出具備新一代先進ANC主動降噪功能的全新 Elite 85t。

Jabra Elite系列最新產品– Elite 85t搭載新一代ANC主動降噪技術Jabra Advanced ANC，提供比Jabra ANC主動降噪系列耳機更進一步的降噪效果。 採用ANC主動降噪專用晶片，搭配內外側4個ANC主動降噪專用麥克風，耳機可以降低從耳朵外面環境而來的噪音，還能進一步降低身體內部而來的噪音，或士讓先前第一層降噪未能防堵的噪音進行第二層消減。

在為使用者打造安靜的私人空間之餘，Elite 85t也具備HearThrough模式，可以讓使用者在有需求之時，聽到周圍環境聲音。使用者還可以使用Sound+ App自由調整ANC主動降噪模式與HearThrough模式之間的降噪程度。

Jabra Elite 85t運用6組麥克風技術（左右耳各三個麥克風，耳外側兩個，內側一個）提供話筒兩端用戶更好的通話品質。透過改良後的抗風噪技術，使用者在任何地方都能清晰通話。 耳機內外側的麥克風用於提供Jabra ANC主動降噪功能，加強降噪效果以及濾除更多噪音。

Jabra Elite 85t 的12毫米揚聲器能夠播放大音量與強勁的低音，同時運用半開放式的耳機設計，增加配戴舒適性並減輕耳壓。 Jabra的矽膠EarGels耳塞套調整為橢圓形，可與人體耳朵更加密合。這也代表Elite 85t的耳塞不會太過深入耳朵，讓使用者戴起來更為舒服的同時仍具有非常穩固的貼合性，能配戴更長的時間。

Jabra Elite 85t 在ANC主動降噪開啟的情況下，提供長達5.5小時的使用時間，配合充電盒使用可達 25小時。關閉ANC主動降噪模式下，配合充電盒使用則可延長至31小時。充電盒經過Qi認證可無線充電，適用於所有Qi認證的充電器。耳機也支援IPX4等級防水防塵並提供2年防水防塵保固。

Jabra Elite 85t 鈦黑款。（Jabra提供／黃慧雯台北傳真）

Jabra方面指出，運用於Elite 85t當中的新一代ANC主動降噪技術Jabra Advanced ANC，Elite 75t全系列產品也都能夠過Sound+，透過OTA的方式升級韌體，享受更強大的主動降噪體驗。

Jabra Elite 85t (鈦黑色)台灣建議售價為 NT$ 7,890， 11 月 17 日至 27 日於全省法雅客門市、新莊宏匯廣場S1體驗店、曜德視聽三創門市、新竹SOGO快閃店，以及網路通路PChome和momo開放預購，於預購期間購買即送Mark Gazza 無線充電板(建議售價為NT$1,599)。

(科技)