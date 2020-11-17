李國煌出席電影《男兒王》媒體訪問。

52歲新加坡喜劇天王李國煌以《男兒王》入圍本屆金馬獎影帝，17日受訪談到隔離出關心情，開心表示「終於知道空氣有多香，呼吸到自由的空氣」，好友NONO為慶祝他出關，除了請他吃東區粉圓，還會帶他去「橘色」吃涮涮鍋，「我每次來台灣必去朝聖，這樣講，希望餐廳這20年都能贊助我！」

被問到對本屆金馬準影帝眾家對手有沒有研究，李國煌表示還沒時間看入圍電影，幽默開玩笑說：「有聽說莫子儀不錯，拿了北影影帝，但也有聽說先拿了那個就不會拿金馬獎，我當然知道凡事都有第一次，但還是希望這個第一次不要發生！」他也表示自己不太會認人，會趕快去記住對手的樣子，以免坐在一起認不得很尷尬。

李國煌在《男兒王》要扮變裝皇后，他難忘穿內褲還要套上三層絲襪，害他下體很悶，他逗趣說：「拍完脫下來一看，已經變成半生熟的雞蛋了。」他表示拍戲一拍12小時，只能趁早上去上廁所上乾淨，他妙語如珠：「不然要掏出來又要全部裝回去，要花很多時間，會耽誤大家。」他說還好片中演員身體都不錯，沒有發生過拍到一半要去上廁所。

金馬準影帝李國煌暢談拍片趣事。（羅永銘攝）

李國煌在片中怕太太，他不改幽默分享夫妻相處之道，表示如果太太自覺得是老闆，老公只是個員工，那下場不是很慘就是男生要忍氣吞聲，「我就是屬於後者，忍氣吞聲」，但其實李國煌和老婆愛相隨，訪問時老婆在場幫忙錄影，他還甜喊她「寶貝」，羨煞旁人。

李國煌談台灣男演員，最尊敬已故的馬如龍，表示曾經有幸跟馬如龍一起拍過片，至今難忘，而台灣女演員則欣賞林美秀，「她很有自信，看到她會覺得人生充滿希望，演技很自然。」至於有沒有帶什麼幸運物來走金馬紅毯，李國煌搞笑說：「本來要請道士跟我一起走星光大道，在我後面搖鈴，但是道士一聽要隔離14天不來了。」表示其實自己沒有帶幸運物的習慣，能來出席金馬獎與影人交流已經很開心。

(中時 )