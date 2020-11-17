大陸上海有一名88歲老翁馬林（化名），晚年歷經妻兒陸續過世，成為獨居老人，但他在85歲時，已經立好遺囑，將自己的遺產留給隔壁的水果攤販老闆，其中包括一棟價值人民幣300萬（約台幣1300萬）的房產，而背後令人鼻酸的原因也曝光。

88歲的馬林是一名退休工人，2012年妻子過世後，就與兒子相依為命，但2015年罹患精神病的兒子也猝死，雖然妻兒都走了，但馬林還是有一些親戚，只是這些親戚嘴巴上催促馬林快點立遺囑，卻連最基本的探望也沒有。

小游一家與馬林住一起，看起來就像真的一家人(圖片取自/騰訊新聞)

馬林深知這些親戚的意圖，也逐漸不與他們往來，平常就與附近鄰居聊天，買零食給社區的小朋友，因此與樓下賣水果的小游熟識。馬林與小游感情越來越好，當年馬林兒子過世，也是小游幫忙處理後事；還有一次馬林在家中暈倒，幸好小游馬上發現送醫，救回一命，住院期間也是小游幫忙照顧，馬林親戚沒有一個人願意幫忙。

經果幾年與小游相處，馬林也看盡人情冷暖，2017年某一天，馬林邀請小游一家人住進自己家，在這之前小游全家只能住在水果攤旁的簡陋棚子；且馬林趁自己頭腦還清楚時，與小游一起到公家機關辦理監護，決定死後將遺產全部留給小游，目前小游仍無微不至照顧馬林，比有血緣關係的家人更像一家人。

(中時新聞網)