華為受到美國擴大制裁，為了避免旗下手機品牌「榮耀」（Honor）受波及，今（17日）華為正式發出聲明，「深圳市智信新信息技術」公司已與華為簽定買下榮耀品牌的協議，將由30多家代理商、經銷商合作夥伴來共同接手，但其實深圳智信的背後大股東就是「深圳市政府」。
據了解，「深圳市智信新信息技術」於今年9月27日成立，註冊資本1億元人民幣，；其中，深圳國資委100%持股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。
該私募基金是由30多家榮耀代理商、經銷商共同出資設立，包括天音通信、蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業、山東怡華通信科技、深圳冀順通投資、等。
華為聲明指出，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀品牌得以延續，決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司；交割後的榮耀，華為不佔有任何股份、也不參與經營管理與決策。
深圳智信表示，此次收購是由榮耀品牌相關產業鏈所發起的一場自救和市場化投資，是由深圳市智慧城市科技發展集團與 30 餘家榮耀代理商及經銷商等共同設立，能最大化地保障消費者、通路、供應商、合作夥伴及員工的利益。
目前榮耀手機產品有四大系列，包括V系列、HONOR系列、X系列、Play系列等。
V系列定位以科技為核心，Honor系列則是主打潮流，X系列定位在超能科技，Play系列則是電玩科技。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。