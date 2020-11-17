華為受到美國擴大制裁，為了避免旗下手機品牌「榮耀」（Honor）受波及，今（17日）華為正式發出聲明，「深圳市智信新信息技術」公司已與華為簽定買下榮耀品牌的協議，將由30多家代理商、經銷商合作夥伴來共同接手，但其實深圳智信的背後大股東就是「深圳市政府」。

據了解，「深圳市智信新信息技術」於今年9月27日成立，註冊資本1億元人民幣，；其中，深圳國資委100%持股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。

該私募基金是由30多家榮耀代理商、經銷商共同出資設立，包括天音通信、蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業、山東怡華通信科技、深圳冀順通投資、等。

華為聲明指出，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀品牌得以延續，決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司；交割後的榮耀，華為不佔有任何股份、也不參與經營管理與決策。

深圳智信表示，此次收購是由榮耀品牌相關產業鏈所發起的一場自救和市場化投資，是由深圳市智慧城市科技發展集團與 30 餘家榮耀代理商及經銷商等共同設立，能最大化地保障消費者、通路、供應商、合作夥伴及員工的利益。

目前榮耀手機產品有四大系列，包括V系列、HONOR系列、X系列、Play系列等。

V系列定位以科技為核心，Honor系列則是主打潮流，X系列定位在超能科技，Play系列則是電玩科技。

(中時新聞網)