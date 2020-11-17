近期從阿里巴巴馬雲發言掀起一波新舊金融發展與監管討論，而中國人民銀行（大陸央行）行長易綱17日發表研究文章《再論中國金融資產結構及政策含義》，其中就提到，要管理好金融機構風險，直指金融是特許行業，必須持牌經營，嚴厲打擊非法集資、非法放貸和金融詐騙活動。

易綱也指出，民眾要在正規持牌金融機構存款或投資，強調大陸已經建立起存款保險制度和金融消費者保護機制，可有效保障廣大民眾的合法權益和資金安全，強調要穩步打破剛性兌付，該誰承擔的風險就由誰承擔，逐步改變部分金融資產風險名義和實際承擔者錯位的情況。

此外，易綱文中也針對多方面的金融發展、監管問題提出見解。據《證券時報》引述易綱指出，只有發展好直接融資尤其是股權融資，才能夠減少對銀行債權融資的過度依賴，從而實現在穩住槓桿率的同時，保持金融對實體經濟支持力道不減的目標。

易綱也表示必須管理好房地產市場風險，建立長效機制。他說明房產是大陸民眾的主要財產，且與金融資產之間存在對偶關係，房地產市場發展、變化和波動對全社會財富影響極大，與其他行業的關聯度也最高，保持房地產業的平穩健康發展意義重大。

(旺報 )