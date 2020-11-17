已故職棒教頭徐生明擬定「美濃少棒十年計畫」如今已慢慢開花結果，中信兄弟劉貴元成為首位踏進職棒的球員，今天他也以學長身分出席記者會，他說：「很開心能以不同身分回來參加，感覺很不一樣，看到他們在場上打球，也會回想到自己以前的時候。」

徐生明在2012年重組美濃少棒，但不幸在隔年過世，劉貴元是他十年計畫中的首批球員；而18歲的劉貴元普門高中畢業後投入中職選秀，他在第9輪被兄弟選中，而他也把簽約金20萬元全數捐出，幫助賽事能夠繼續舉辦下去而成為佳話。

師母謝榮瑤也回憶當初接到劉貴元經紀公司來電時，自己是在募款回程的路上，「今年受到疫情影響，募款碰到很多困難，當天也是不是很順利，接到電話後，我把車停在路邊爆哭。」

劉貴元聽到師母因自己捐款而淚崩，他說：「師母真的很辛苦。這個決定是自己與經紀公司、球團一起討論的，自己也沒有猶豫，因為師母募款很辛苦，剛好有機會能夠回饋。」

加入職棒約半年的時間，劉貴元沒有太多不適應，日前球隊也已結束為期一個月的秋訓，他笑著說：「進職棒沒有太多不習慣，很像高中生活，（林）威助教練也如外傳一樣嚴厲。」

他認為職棒與業餘時期最大不同就在於細膩度，「訓練量跟強度比高中大很多，但職棒有更多細膩的地方，自己也還在學習，要在二軍繼續磨練、把基礎打穩。」

(中時 )