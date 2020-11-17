網友曝光和老師的對話。(圖擷取自爆料公社)

網友曝光和老師的對話。(圖擷取自爆料公社)

網友曝光和老師的對話。(圖擷取自爆料公社)

「熱水器壞掉到底和來學校上課有什麼關係？」一名南部國立大學的網友不滿爆料，自己就讀的大學數學老師，遲遲不肯來學校上課，而老師給出的回應竟是因為家中熱水氣壞掉，自己父親沒有修裡，所以無法洗澡。超扯原因曝光，讓學生氣炸「有遇過這麼瞎的老師嗎？」

原PO在臉書社團「爆料公社」上貼出一連串與老師在群組的對話，表示這名數學老師從上周期中考就放鳥學生不來學校上課，考完後又一直請假，但因為該老師教的科目是重要的數學課，學生才會透過LINE請老師快來上課，但老師卻堅持「沒熱水器無法洗澡，所以不能到校」，超扯理由讓學生看傻。

從對話中可以看到，老師表示家中熱水器壞掉，自己從凌晨1點洗到5點，導致自己整夜沒睡好，且自己父親不修理熱水器，而學生給出建議飯店也可以洗澡，沒想到該師竟回說「那要額外花錢」，讓其他學生看不下去氣炸的回「我們也花錢請你來上課，你現在超級不負責任」。

沒想到該師也沒有想要回校教課的意思，則是說要幫大家找代課老師，更說自己會和教育中心說明一切情況。這也讓其他同學則憂心的在底下問說「明天也是沒有數學課嗎？」但該師卻不斷鬼打牆的怪罪在熱水器沒修好，更說錯誤都在自己父親身上。

但光從網路上的截圖對話，無法完全得知整件事情的全貌，不過網友對於這種不可思議的情況仍感到驚訝，「我到底看到了什麼？居然還自己跟學生討論受教權？」、「他真的是老師嗎？身份對調反而還看起來比較合理」、「這老師是媽寶還公主病，超瞎的」、「為人師表的邏輯和認知觀，完完全全被顛覆了」、「是在職進修的師資班嗎？」、「傻眼，都幾歲人了，還怪罪爸爸，自己不會找人來修嗎」。

(中時新聞網)