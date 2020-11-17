大陸山東一名方姓女子2016年與張姓男子結婚，婚後夫家一直渴望有個孩子，沒想到方女肚皮遲遲沒動靜，檢查後發現她曾經流產，全家人火大，起初只是責罵，後來變成毆打，一次方女不聽話婆婆的話做家事，公公竟拿起木棍狂打她的頭，活活將人打死。

據《山東商報》報導，張男得知妻子不孕，一天只給她吃兩頓，不聽話就會持棍打她，公公喝醉酒也拿媳婦出氣，甚至剪她頭髮、抓頭撞牆，冬天還被婆婆罰站。

方女被虐死當天，婆婆要求她做家因為頂嘴，被公公拿木棍瘋狂毆打，當晚就失去呼吸心跳，送醫急救後不治。經驗屍，確定方女被毆打致死，出嫁時體重約80公斤，死前只剩30公斤。

法院審理後，將張家3人依虐待罪，分別判處2年至3年徒刑，並賠償4.2萬元人民幣（約新台幣18萬元）給方女家屬，但方女家屬認為判得太輕，應依「故意傷害罪」及「虐待致死罪」併罰。

網友見此判決氣瘋：「打死人還判這麼輕」、「全家殺人竟然判這麼輕」、「那你離婚找個能生的不行嗎？為何要打死人」、「判這麼輕跟偷車一樣，難怪結婚率那麼低」。

(中時新聞網)