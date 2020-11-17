台大雲林分院胸腔醫學中心耗資1200萬元引進可做肺癌導航的支氣管鏡，及可精準命中癌細胞的微波燒灼設備，可治療難以開刀的深處肺癌，該項設備是中台灣最新。

胸腔醫學中心副主任陳崇裕表示，「支氣管磁導航設備」如同肺部的電子導航，幫助醫師掌握腫瘤位置，尤其是不容易到達的周邊肺部組織，有助於早期肺癌診斷，也能更精準切除病灶。

陳崇裕指出，手術是治療肺癌的主要手段，而「微波燒灼設備」對手術、化療、放療失效或腫瘤太靠近心臟、大血管的患者而言是個神器：微波的熱能短時間可把腫瘤「煮熟」。

陳崇裕解釋，主要治療肝癌的「高頻輻射術」，用於肺臟時有較大風險，一是時間久，二是熱能屬於「散型」而非圓形，必須不斷喬角度。

台大雲林分院運用這兩套最新設備於1名肺癌、1名肺腺癌患者，先以肺癌導航系統精準確認，再以100瓦能量微波燒灼，都在5分鐘內完成手術。肺癌導航自費約8萬元，微波燒灼術約需4萬元。

該院胸腔醫學中心團隊於17日記者會中，特地準備一塊新鮮牛肺示範導管如何微波加熱肺部組織。

陳崇裕建議，有肺癌家族病史、長期吸菸者、暴露於石化或重金屬的高危險群可自費做低劑量肺部電腦斷層篩檢，高風險族群45歲以上罹患風險就會升高。

台大雲林分院受委託為全縣警消防人員做低劑量肺部電腦斷層檢查，有2％被篩檢出肺癌。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，該院胸腔醫學中心有8名內科醫師包括陳崇裕、周建宏、巫震宇、張祐綸、陳彥甫、王馨儀、李奕嫻、陳祐易，以及5名外科醫師群黃培銘、曾宇鼎、盤建德、陳沛興、江旴恒，早期肺癌若由專業團隊照護，可大幅提升治療效果及存活率。

(中時 )