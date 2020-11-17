有感於許多台灣傳統工藝技術都即將失傳，為帶領民眾認識更深層的台灣文化特色，亞洲大學設計學院視覺傳達設計系學生楊文慶、康紹秦及林駿騰，利用課堂創作作品「工憶」，紀錄粧佛、藝閣及捏陶等傳統技術，獲文化部文化資產局舉辦的「A＋文資創意季」文資保存類金獎。

林駿騰說，台灣長期受到西方文化影響，許多民眾都忽略了最貼近日常生活的傳統文化，但若是仔細觀察生活周遭，可以發現這些傳統工藝到處存在，像是廟宇、古色古香的宅第都可見到它的蹤跡，工藝技術與其文化特質早就深入生活中。

為突顯傳統工藝特色、帶領更多人去了解，3名學生利用雜誌排版設計課程中、老師要求製作一本從台中出發的雜誌型書籍，決定透過此書紀錄台灣傳統工藝，為此，學生們還實地走訪多位工藝師，林駿騰說，在訪問工藝師時，深刻感受到他們腳踏實地的一面，每個人都是從學徒開始努力、逐步成為獨當一面的師傅。

回憶記錄過程，楊文慶說，他們到北港採訪「顏氏藝閣」負責人、已60多歲的顏三泰「藝閣」，才知道傳承百年的「藝閣」活動竟是電子花車前身；去採訪傳承父親「妝佛」手藝的葉坤定、葉坤鵬兄弟，才知道此技藝源自於魏晉南北朝、明朝時由福建傳入台灣，更受葉姓兄弟一句「只要信仰在，妝佛藝術一定會繼續傳承」的話語深深感動。

花費1年時間，楊文慶3人用文字、照片紀錄了藝閣、妝佛與捏陶的傳統技術匠師身影，他們說，相信匠師的堅持與韌性，會隨著時代不斷演進，見證台灣民俗技藝的歷史。

(中時 )