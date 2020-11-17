歷經8年談判，中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及東協10國在11月15日共同簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。前總統馬英九今天在臉書發文表示，對於臺灣被排除在全球經濟規模最大、涵蓋人口最多的自由貿易協定（FTA）之外，經濟部長居然說，加入 RCEP會被要求遵守「一國兩制」，這種充滿意識形態的見解，實在令人擔憂。蔡總統不願以「九二共識，一中各表」跟大陸打交道並不是問題；她拿不出有效的替代方案來改善兩岸關係，突破對外政經困局，讓臺灣走入國際場域，才是最大問題。

馬英九說，也不過4年多前，蔡英文總統在第一任就職演說中，還把積極參與TPP、RCEP當作「改革的第一步」 ，如今怎麼連RCEP也變成等同「一國兩制」呢？民進黨習慣意識型治國，事情做不好就把責任通通推給「一國兩制」、「中共打壓」，兩岸關係是如此，加入區域經濟整合亦復如此。

他說，國民黨執政時，深知臺灣是小而開放的經濟體，必須積極洽簽FTA，才能生存，因此訂有清楚明確的「自由貿易協定簽署路徑圖」。當時《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP）和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的創始會員國仍在商議中，臺灣及其他國家，都要等到協定正式簽署後，才能申請第二輪的加入。所以他任內先針對占臺灣貿易總量3成的中國大陸，在2010年簽訂《兩岸經濟合作架構協議》，也就是ECFA，然後再與其他個別國家洽簽FTA，如紐西蘭及新加坡，並積極為TPP和RCEP做準備，以利後續申請加入。

馬英九指出， 2010年6月，《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）完成簽署，2013年6月兩岸再簽署《服務貿易協議》。這兩個協議，很快就產生外溢效益。2013年7月，我國與紐西蘭簽署《臺紐經濟合作協定》（ANZTEC），同年11月與和新加坡簽署《臺星經濟夥伴協定》（ASTEP），臺灣出口貨品的FTA覆蓋率從不到1％大增到為13.6％，ECFA的早收清單及臺紐、臺星協定，合計就占了13.4％；其餘的0.2％則是扁政府與5個中美洲國家簽訂4個FTA、蔡政府與巴拉圭和史瓦帝尼簽訂2個FTA的貢獻。

他說，臺星、臺紐的自由貿易協定，都是高度開放的協定，等同我國向全世界宣示有意願開放市場，爭取和其他國家簽署雙邊和多邊的自由貿易協定。ECFA為臺星、臺紐協定的簽署創造有利條件；新加坡及紐西蘭都是TPP和RCEP的成員國，臺星、臺紐協定也為臺灣爭取加入 PP和RCEP也創造了有利條件。

馬英九指出，但不幸的是，兩岸服貿協議在民進黨與太陽花學運的惡意阻擋下無法通過，兩岸貨貿協議也難以為繼。以服貿協議而言，當中有三分之二超越大陸對WTO的承諾，其實是大陸讓利較多，兩岸好不容易簽署，卻被民進黨與太陽花學運摧毀，這種誤國、害國之舉，令人痛心與不齒，連國際社會都看不下去，難怪2014年8月5日美國《華爾街日報》社論就批評「臺灣自甘落後」（Taiwan leaves itself behind）。服貿協議無法通過，為兩岸經貿關係平添嫌隙，成為兩岸務實探討共同參與區域經濟整合的絆腳石，更為臺灣加入大陸所主導的RCEP增加難度。

馬英九也指出， 2010年4月25日，蔡英文主席與他辯論臺灣應否與大陸簽訂ECFA時，強調「民進黨要走向世界，再跟著世界走向中國」，他當時即質疑，民進黨要如何實現一個「沒有中國大陸的全球化」？事實證明，民進黨執政4年多來，在惡化的兩岸關係下，既無法走向世界，更無法跟著世界走向中國，在區域經貿整合的路上寸步難行，不斷被邊緣化。

馬英九強調，臺灣國際處境特殊，兩岸關係與對外關係彼此牽動，兩岸關係處理不好，對外關係必然受挫。臺灣加入區域經濟整合困難，邦交國連丟7國，重返世衛大會（WHA）等國際組織一再受阻，蔡政府當然可以把責任都推給大陸，繼續操作反中仇陸的劇本，但這無助化解中共打壓，更無法真正解決問題。沒錯，解決問題的方式不會只有一種，蔡總統不願以「九二共識，一中各表」跟大陸打交道並不是問題；她拿不出有效的替代方案來改善兩岸關係，突破對外政經困局，讓臺灣走入國際場域，才是最大問題。

(中時 )