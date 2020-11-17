雲林縣北港鎮閒置停車場活化，「白色獨角獸」星巴克進駐吸睛（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮公所活化閒置多年的第2停車場，將土地標售給民間企業，吸引星巴克、肯德雞等知名連鎖餐飲設點，其中星巴克預定本月20日開幕，外觀有如「白色安全帽」、「白色獨角獸」，吸引不少人先去拍照打卡。

北港鎮第2停車場已有20餘年歷史，佔地約1500坪，啟用後因使用率低閒置多年，3年前北港鎮公所與國有財產局共同完成第2停車場土地標售，為公所挹注近2億元財源，做為第2公有市場活化經費，1次解決閒置停車場與公有市場問題。

力促連鎖餐飲設點的前北港鎮長張勝智表示，星巴克、肯德基來北港設點，一度被傳為「假消息」，原本計畫今年5、6月開幕，後因疫情延期，如今確定在本月20日營運，成為鎮民的小確幸，未來配合鄰近北港轉運站、北港糖廠的活化，將形成地方新商圈。

星巴克外觀為白牆與玻璃牆多面體，設計概念以雙手合十為意象，表達感恩、祈福之意，有人認為像白色的「安全帽」、「獨角獸」、「太空船」，兼具傳統與現代風格，很有特色，將成為地方打卡新景點。

北港鎮民指出，北港朝天宮媽祖廟每年吸引5、600萬進香人潮，但香客參拜完便離去，無法有效帶動地方經濟發展，若藉由星巴克與周邊的麥當勞、肯德雞、家樂福、秀泰影城形成新商圈，加上規畫中的北港糖廠文創園區、北港滯洪池親水場域，便能將香客轉化為遊客，增進消費機會。

(中時 )