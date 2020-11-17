韓國男星朴有天以男團「東方神起」出道，又主演多部熱門韓劇男主角爆紅，但2016年爆出性侵事件，2019年又捲入吸毒案，形象瞬間跌落谷底；近日傳出朴有天在19日要推出新專輯，重返歌壇，消息曝光引起熱烈討論，網友態度一面倒喊抵制。

今年5月朴有天曾在接受專訪時，解釋當初「謊稱沒吸毒」一事，認為自己在當時無法做出正確判斷，才會脫口「發誓沒吸毒」，事發後很慚愧，但也很謝謝家人、朋友和粉絲不離不棄；8月也傳出朴有天在籌備新專輯，還要到泰國辦簽唱會，慘遭當地網友砲轟。

而今（17）日據韓媒報導，朴有天在19日將發行最新專輯，距離上一次新歌隔了一年半的時間，還主打把過往遇到事情的心情寫進歌裡，「代表著過去的自己，現在的自己以及未來更好的自己」；朴有天也向粉絲喊話，「我會盡最大努力回報粉絲給我的愛」。

不過，消息曝光後，當地網友氣到喊抵制，紛紛留言痛罵，「堅決抵制涉毒明星」、「還有臉出來？」、「不要了吧，就讓最好的技藝留在過去不好嗎」、「之前的事就洗白了？不會還有粉絲吧」、「感覺不可思議」。

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(中時新聞網)