疫情影響無法出國讓今年國旅商機大爆發,HAPPY GO即日起針對桃園市推出「#桃園好玩好食 尋找專業七桃人」活動,攜手桃園特店如遠東百貨、遠東SOGO、愛買、全家便利商店、威秀影城、車麗屋汽車百貨、古華花園飯店、寶島眼鏡、長庚生物科技、金石堂書店、i color和維康,規劃結合藝文、健康樂活、網美景點及客家美食等七大七桃路線,凡配合指定特店打卡即抽萬元百貨禮券與萬點HAPPY GO點數,消費累計累/兌點達指定次數再贈點數50點,另有App卡友限定揪團PK活動,票選出自己心儀的景點再抽萬點HAPPY GO點數,利用點數展現桃園好吃又好玩的地方特色,擺脫旅遊沙漠之名,也為國旅再添溫度。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城指出,今年疫情影響不僅改變大眾旅遊型態,也讓App成功扮演零接觸商機中救火隊的角色,HAPPY GO近期也針對國旅熱潮結合商圈特店與在地景點,聚焦餐飲、休閒、旅遊和交通等生活場域,吃喝玩樂皆可透過App兌換一鍵搞定,利用零碎點數兌換咖啡、美食即享券、飯店優惠或折抵車資,無需跳轉的一站式完整體驗,都能增添旅行中的小確幸。

桃園擁有便利的交通優勢,不論獨旅者、情侶約會、家庭出遊或朋友結伴同行都能輕易走訪,HAPPY GO加入青埔XPARK、桃園觀音向陽農場、大溪花海農場及龍潭自行車道等近年熱門景點,推出卡友專屬豪買享吃、走入藝文、文化之旅、健康樂活、爸媽放風、客家食趣與網美搶PO等七種玩樂路線,讓卡友兌換好康之餘也能享受地方文化的魅力;12月31日前凡至活動指定特店拍照打卡,上傳至HAPPY GO粉絲專頁並於活動貼文底下留言就抽萬元百貨禮券與萬點HAPPY GO點數。

HAPPY GO App即日起也推出「桃園 PK 中壢」好吃好玩團結大作戰小遊戲,邀請卡友揪團投票,票選出自己最中意的七桃路線/特店,選項包含適合血拚的桃園遠東百貨、爸媽最愛放風的桃園風禾公園、我最foodie的景福宮美食與網美搶PO的中壢紅樓,活動期間參與App遊戲者有機會獲得1,000點,遊戲上限短短一天即湧入近五千位卡友投票。即日起至12/31凡成功推薦好友下載HAPPY GO App即贈100點,就有機會帶走最夯的iPhone12(128G),另有10,000點與1,000點等好禮,推薦2位即享2次抽獎機會,好友首次下載HAPPY GO App也同享抽獎資格。

(工商 )