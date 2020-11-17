台股盤中零股上交易路至今共15個交易日，台灣證券交易所列出最新的統計數字，盤中零股交易日平均成交金額4.83億元，零股交易占大盤成交金額0.33％，相較前9月盤後零股交易占比0.12％，約增加兩倍。台積電(2330)依舊是小資族最愛，成交金額及成交股數都是台股之冠。台股創下新高，綜觀這15個交易日來，台積電及國巨(2327)獲利較大，第一天買進台積電的零股至今大約獲利8到10％，國巨約9到11％。

證交所指出，2019年盤後零股交易成交金額占大盤成交金額0.12％，今年前3季也大約維持這個比例，盤中零股交易後，整個零股交易比重上升到0.33％，相較過去有明顯增加。

盤中零股交易前10大成交金額個股中，台積電日平均成交金額1.97億元，占盤中零股交易達41％居冠，大立光(3008)、聯發科(2454)有高價股的因素，占比分別為12％及5％，居第二及第三大。

盤中零股交易前10大股數中，台積電日平均成交股數443000股，占比10％也居第一位，排第二的是元大高股息，日平均成交股數190000股，占比4％，後續三到五名依序為：玉山金(2884)、敦泰(3545)及元大台灣50，比重為3％、3％及2％。

(時報資訊)