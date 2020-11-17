瞄準台式美食及溫暖系熱飲商機，全家(5903)(全家便利商店)自11月18日起推出第三波台鐵便當聯名系列，以及「濃仙草飲」、「黑糖薑茶」兩款飲品，希望能推升第4季營收。

根據「台灣外食族飲食調查」指出，台式料理為國人選擇餐廳類別的前3名，全家便利商店今年5月份首度與台鐵便當聯名，優先鎖定滷排骨、酸菜開發飯糰、土司、包子等多元化的鮮食，瞄準台式美食商機潛力，滿足便當迷的期待，全家便利商店自11月18日起推出台鐵便當聯名系列第三波，集結「滷排骨」、「酸菜」、「滷豆包」三大明星元素，選用雲林、嘉義、彰化等在地食材，推出地瓜飯、滷味燙、拌麵等新品。

再者，隨著氣溫逐漸下降，看好入冬養身需求大增，繼去年與永豐餘生技GREEN & SAFE聯名推出「桂圓紅棗海燕窩」，創下一周銷售破萬杯佳績，全家便利商店今年再限量推出「濃仙草飲」、「黑糖薑茶」，選用在地天然食材製成，希望能進一步帶動溫暖系熱飲銷售。

全家便利商店10月合併營收為73.2億元，月增2.05%，年成長6.57%，累計前10月合併營收709.53億元，較去年同期成長10.03%；截至10月底止，全家店鋪數共3737家，較上月增加18家，較去年同期增加6%。

展望11月，全家表示，看好民眾對溫暖型商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、暖冬織品如手套圍巾、巧克力主題企畫等，以及雙十一大型促銷活動和年菜預購紛紛展開，可望挹注銷售。

(時報資訊)