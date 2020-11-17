世界經濟論壇(WEF)「2020年全球風險報告」指出，全球發生機率前五大風險皆與氣候相關，國際清算銀行亦於今年發布報告，以「綠天鵝」警告氣候變遷可能對經濟帶來系統性的風險。證交所和國泰金(2882)將於12月10日舉辦第四屆「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，預計有100家企業參與。

國泰金總經理李長庚表示，台灣位於高度氣候脆弱區域又是全球供應鏈的關鍵環節，企業必須積極因應氣候變遷與產業轉型。「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」將是一場與產官學界各域專家共同激盪、找出因應永續經營及氣候變遷風險解方的高峰論壇。當天除了將與台北大學共同發表臺灣目前最完整、與國際接軌的「永續投資調查」結果，並透過「台北大學ESG評比」分析，分享企業提升ESG分數的關鍵因素。

論壇更邀請環保署、全球最大資產管理公司BlackRock、甫定下溫室氣體淨零排放目標的鴻海(2317)、東亞第一家完成SBTi減碳目標設定之水泥業的台泥(1101)及今年正式加入RE 100的台積電(2330)等政府單位和標竿企業，分享最新氣候政策進展，並以跨界對談深入剖析企業行動。現場設有互動攤位，由多家企業現場介紹新興永續與氣候變遷的因應技術及概念。

(時報資訊)