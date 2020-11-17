一家電信公司的CEO為了讓自己的2個兒子進到哈佛大學，以150萬美元(約4300萬新台幣)賄賂擊哈佛大學擊劍隊教練，這位教練幫忙以體育保送生進到哈佛。現在2人皆被逮捕。

美聯社報導，現年61歲的趙傑(Jie "Jack" Zhao），是電信公司的CEO，他為了把2位兒子送到哈佛大學，找上現年67歲的擊劍隊教練彼得·布蘭德（Peter Brand）。在一年多前，趙傑與以房產轉售、幫繳汽車款項，與幫繳布蘭德兒子大學學費的方式，變向的行賄布蘭德，為的就是由布蘭德以自己的權限，將趙傑的2個兒子以體育保送生的身份入學。

去年起，聯邦調查局就開始追查布蘭德與趙傑的金流往來，在調查期間，他已被哈佛大學解僱，如今正式逮捕2人。

聯邦調查局波士頓分部長約瑟夫·博納沃隆塔（Joseph Bonavolonta）說：「我們已掌握確切證據，布蘭德和趙傑迴避了大學招生程序，兩人的金流往來達到150萬美元。」

去年，《波士頓環球報》報導，布蘭德在波士頓城外尼德姆(Needham )的房子，以近100萬美元售出給趙傑，然而此屋的評估價僅有為54.9萬美元，顯然趙傑買貴很多。據該報報導，趙傑買來以後也從未住過，並在17個月後以低價脫手，看來不尋常。

趙傑在去年的辯詞是，買這棟房子是投資，也是因為與布蘭德有交情，特別否認這樣做是為了幫助他的兒子進入哈佛大學。

根據法庭文件，趙傑的大兒子進入哈佛是在2014~2018年，擔任擊劍隊的隊長；小兒子於2017年入學，目前也是擊劍隊的成員。

趙傑的律師說，調查的指控不實，並會將在法庭上好好反擊。

律師表示：「趙傑的孩子在高中時期就有擊劍的成績，他們是憑自己的實力被哈佛錄取。而且在他們大學生涯中，學業成績都符合標準。」

布蘭德的律師也說，這位前教練「期待在法庭上找出真相。」

布蘭德於2019年7月被學校開除，哈佛大學目前對此事拒絕置評。

(中時新聞網)