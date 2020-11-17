合勤再次超越同業，成為2020年台灣最佳國際品牌調查中，唯一獲選的網通品牌。該獎項由經濟部主辦，遴選25家最有價值的台灣國際品牌，遴選結果於17日稍早公布。此為合勤第15年獲得台灣最佳國際品牌獎殊榮，更躍升為全台獲獎次數最多的網通品牌。

合勤投控執行長楊國榮表示，過去幾個月受疫情影響，全球各產業都加速數位轉型腳步，合勤在5G、WiFi 6雲端跟資安等技術研發投入的早，才能在疫情期間幫助中小企業客戶順利轉型，加快雲端部署，靈活應對疫情後的新工作型態。這也呼應合勤的品牌宗旨Unlock people's potential，透過多元化彈性的網路解決方案，幫助客戶釋放無限潛能。

合勤近年著重耕耘中小企業與電信領域，例如推出全球首款專為中小企業打造的Nebula星雲智慧雲網路解決方案，就廣受中小企業用戶採用及好評。今年Nebula解決方案更加入完整全系列WiFi 6無線基地台以及Multi-gigabit交換器，幫助中小企業快速升級Multi-gigabit網路，可雲管理的優勢在後疫情時代更顯重要。除此之外，合勤也領先業界推出5G固定無線接入（FWA）路由器產品，讓過去無法或不易布建固網的地區，能夠透過行動寬頻連網，享受5G閃電般快速的連網服務。

在疫情帶動下，全球對資安需求提升，合勤在資安方面的投入也開始受到市場關注，尤其是高階ATP防火牆系列，能有效保護中小企業不受零時差攻擊，以及近期推出、兼具連線品質與安全的USG FLEX防火牆系列。合勤防火牆全系列產品於年初更榮獲美國ICSA Labs連續二十年傑出資訊安全測試（EIST）獎，全球僅五家國際大廠獲此殊榮。

台灣國際品牌年度調查係由品牌顧問公司Interbrand進行，對台灣各項產業進行品牌鑑價；評估關鍵因素包括財務績效、品牌在採購決策時所扮演的角色，以及各品牌競爭力與在未來創造忠誠度、永續需求與利潤的能力。

(工商 )