臺灣指數公司17日公布「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」2020年第4次成分股定期審核結果，成分股納入中天（4128）及ABC-KY（6598）二檔，另成分股刪除雃博（4106）一檔。

證交所表示，上述成分股納入和刪除之變動將自11月17日交易結束後生效（即自11月18日起生效）。

(工商 )