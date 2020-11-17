上市櫃生醫指數 刪雃博 新納入中天、ABC-KY二檔 17:392020/11/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司17日公布「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」2020年第4次成分股定期審核結果，成分股納入中天（4128）及ABC-KY（6598）二檔，另成分股刪除雃博（4106）一檔。 證交所表示，上述成分股納入和刪除之變動將自11月17日交易結束後生效（即自11月18日起生效）。 (工商 ) #中天 #雃博 #ABC-KY #二檔 #臺灣指數公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美團納入成分股 恆指收近八個月高點 16:472020/11/16 財經 ETN投資新寵 元大台股領航N績效優 12:392020/11/17 財經 《電子零件》康控-KY呂朝勝：Q4比Q3好 翻轉業務型態 09:092020/11/17 財經 富櫃200主題業績發表會 璟德、大學光、統新17日秀業績 11:192020/11/17 財經 《基金》拜登時代 看好13檔中國政策性金融債券ETF 11:252020/11/17 財經 納入標普500指數！特斯拉飆13％ 馬斯克身價暴漲逾4千億 16:352020/11/17 財經 放置RPG《命運戰歌M》不刪檔測試 同步公開新手代表英雄及多重慶祝活動 14:182020/11/17 科技 三率三升 15檔悍將領頭衝 04:102020/11/17 產業特刊 金控、官辦法說會 本周登場 04:102020/11/16 證券．權證 5G商機爆發 佈局全球龍頭企業！ 09:002020/11/17 財經 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 台積電500被沒收 危險？專家爆關鍵價不可殺破 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 逸達前列腺癌新劑型新藥 1.23億美元授權金賽藥業經銷中國 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。