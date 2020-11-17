大掌握金流的全球銀行業，在新冠疫情期間大落難，先是聯準會帶頭將利率大降逼近零，再來營運生變的企業、個人徒增大部位壞帳，台灣銀行業在海外部位就大踩雷可證。標準普爾全球評級17日警告，銀行業的悲慘命運不會隨著疫苗研發好消息而翻盤，2020年是銀行業艱難的一年，但2021年應會更加艱難！

「政府挺銀行，銀行挺客戶」是今年的重要「抗疫」口號。標普全球評級信用分析師古寧（Gavin Gunning）表示，「銀行不可能永遠挺下去，隨著經濟開始走向復甦，估計各國政府在2021年會逐步取消「挺銀行」的支持政策，銀行資產質量的潛在真實慘況，必定浮現出來。」

標普全球評級提醒，銀行業存在四大主要風險，需特別關注：一、新冠疫情造成的經濟破壞，比各機構預設的基本假設更為嚴重，持續時間也遠比估計的更長；二、政策上紓困或銀行主動融通款人的短期支應，可能會導致長期的困境。三、財務槓桿作用可能激增，且預計企業破產率會上升。四、房地產市場景氣丕變，再度揭開銀行信貸質量的老毛病。

標普分析師團隊指出，回顧12個月之前，銀行業多是平靜地準備迎接新的一年，如今2021年轉眼就到，現在的情況和去年此時鮮明對比，也不乏銀行業者自已我評估，要恢復到COVID-19之前的水平，「看看2023年，或之後吧！」

(工商 )