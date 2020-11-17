陳昇是跨年演唱會全勤模範生，原訂12/31、明年元旦舉辦第27屆跨年演唱會「起風了 Breezin」，不料他日前因嘴巴不舒服，就醫檢查得知是口腔腫瘤，立刻開刀治療，他17日宣佈將取消今年的跨年演唱會，不好意思要跟歌迷請假一年，已經購票的歌迷即日起開放退票。

陳昇表示，這次健檢及早發現口腔有腫瘤，已立即做手術處理，一切都相當順利平安，他目前在家休養，恢復情況很好，精神也很好。他表示：「笑看年過六旬還是天真不服老，所以每天依舊維持運動習慣，甚至一週騎一趟長達5-6小時的腳踏車，請大家放心，我的身體狀態自信還是健康。」

「不過，人來瘋的我，過去可能過度透支體力而不自知，幸虧老天眷顧，為了走更長遠的路，讓未來能繼續創作、繼續用演出跟大家見面、繼續一起跨年，所以今年真的要跟大家說抱歉，全勤模範生得請假一次遵照醫囑休息，減少說話跟唱歌的次數，我將會休養一陣子，好好照顧身體，用最好的狀態回來跟大家見面。」

問及罹病原因？經紀公司表示，「器官年紀大了，需要修理」。預計休養多久，何時能再唱歌？則表示，至少休養半年，不過他原定月底舉辦的畫展，已經準備就緒，將如期舉行。

據悉，陳昇戒菸二十多年，偶爾會因為朋友邀約吃點檳榔，他最大嗜好是小酌，演出時會用小瓶子裝紅酒或威士忌方便攜帶，朋友知道他喜歡品酒常送他酒，但他自知年紀大了，一年喝的比一年少。

而被問到休養期間要做什麼，他則笑說，一直以來都想務農種菜享受鄉村生活，近期終於能可以暫時放空回歸田野，或許這段期間也能累積靈感，也再次請樂迷朋友體諒並靜心等待。《起風了 Breezin》跨年演唱會退票辦法，已由主辦單位宜辰整合行銷公布於年代售票系統，於即日起至109年12月16日開放全額退票辦理。※ 詳細退票辦法及注意事項，請參考年代網站之公告：https://pse.is/38zraq

陳昇喊話說老天眷顧及早發現，現身體安好謝謝大家關心。（宜辰整合行銷提供）

陳昇今宣布跨年演唱會取消。（宜辰整合行銷提供）

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