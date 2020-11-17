一年一度的全國國小盃羽球錦標賽熱鬧開打，高雄莊敬國小選手憑著堅強不服輸的態度一路過關斬將，殺進冠軍戰，雖然最終僅以亞軍坐收，但這也已經是近10年來校史最佳紀錄，可以有如此佳績，除了選手們平時辛勤練習外，剛進入莊敬國小執掌兵符的新任總教練楊博戎也功不可沒。

今年8月剛剛接任莊敬國小羽球隊總教練的楊博戎，發現球員缺少訓練方針，導致球隊陣容參差不齊，當時又面臨球館整建工程，他們只能將球員分成2隊，各自帶到不同的校外場館訓練，但楊博戎並沒有因此放棄，反而更積極想要突破困境，用盡各種方法將球隊重新整頓，目標帶領這支傳統名校重返榮耀。

楊博戎開始執掌兵符後，對球隊做出許多重大改變，除了恢復每天上午晨操外，更與校方、亞柏球團合作，找來專業體能訓練師及陪練員，提供學生們更好的訓練模式同時吸取更多不同經驗，才帶隊短短3個月，就在堪稱國小羽球最高殿堂的賽事率隊奪銀，令各界相當驚艷。

楊博戎謙虛表示，球隊奪下佳績他相當開心，但他認為不是他的功勞，當時剛進球隊不斷嘗試各種方法，經常失敗碰壁，甚至懷疑過自己的作法及能力，幸好有校長林文章、亞柏球團及球隊另外2位教練的支持，才讓他重拾信心繼續向前，選手們也相當爭氣奪下佳績，希望未來每位選手都有更好的發展。

莊敬國小學務主任邱芳玲表示，自己相當喜歡羽球運動，看到選手們在場上奔馳、吶喊、享受比賽，學生們專注的神情，讓她勾起以前打球的回憶，她始終相信，運動的孩子不會壞，而且選手們的態度在教練的雕琢下，未來在各領域必定會有更傑出的表現，期盼羽球隊持續努力，再創佳績。

(中時 )