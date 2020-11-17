不少人睡覺都曾有腳抽筋的經驗，讓人無法好好睡覺，且有這樣情況的人往往發生頻率也相當頻繁，只能任由腳抽筋忍痛到結束。不過其實半夜睡覺腳會抽筋是有跡可循且能改善的。

抽筋當下肌肉極度收縮，按摩、伸展有助緩解

原力復健診所侯鐘堡醫師表示，睡覺睡到腳抽筋是相當常見的問題，此時肌肉正處於極度收縮的狀態，當下可多按摩抽筋的部位或伸展做緩解。

伸展運動方面主要重點在伸展患部，最簡單的方式就是弓箭步，身體站直，抽筋腳踩後踩平，另一腳彎曲站前，此動作可伸展患部肌肉。進階一點也可以做「低弓箭步」，將抽筋腳置前踩平，另一隻腳膝蓋著地向後延伸，並將身體重心往前，此方式也有助緩解。

另外，也可以手腳掌貼地，讓身體呈現倒Ｖ姿勢（似預備跑步姿勢），將抽筋的腳打直踩平，用另一隻腳微壓在上做伸展。

除此之外，也可以將手指和腳趾做十指交扣，以手指將腳趾用力向腳背伸展，以舒緩足底抽筋。

不過醫師也提醒，除了緩解當下的不適，改善也很重要，若真要改善抽筋問題還是要了解原因，最常見的就是「腳著涼」和營養不良。

腳抽筋很難受，幾個動作可以有效緩解。(圖/今健康提供)

腳冷．血液不循環易抽筋，醫教４招有助改善

人在睡覺時體溫會略為下降，血液循環也會稍微放緩，特別是四肢會更為明顯，手部大多時候都還在棉被裡或抱著棉被，但腳就常常會踢被子跑出棉被外，因此半夜抽筋也多發生在腳部，從大腿直到腳底都有可能，越接近腳底越常見。

當腳部著涼、血液不循環，肌肉就容易自主收縮，肌肉收縮過度，就會出現腳抽筋的情況，因此這樣的情況也常發生在中高年齡層等血液循環較差的族群身上。醫師建議，若睡覺時常出現腳抽筋的情況，可以在睡前多按摩、泡泡熱水、做些足部伸展，睡覺時也可以穿個襪子避免踢被著涼，如此便有助於改善。

當腳部受涼，末梢血液循環不順暢時容易抽筋，醫生提出４招幫助改善。(圖/今健康提供)

營養失衡也容易抽筋，鈣、鎂、Ｄ、鉀這樣補

若都有做好足部保暖但還是常常腳抽筋，另一個常見引起抽筋問題的就是營養不良，相信大多數民眾都聽過「鈣不足會容易抽筋」，除此之外其他像是鎂、維生素D、鉀缺乏時也都容易會有電解質不平衡的情況出現，身體也會容易變成「抽筋體質」。

因此建議常常抽筋的民眾不妨可以回想是否有營養不良的情況，若確實飲食不均可從飲食著手改善，鈣可從牛奶、小魚乾、黑芝麻等食材中攝取；鎂則可從香蕉、深綠色蔬菜、堅果中等食材中攝取；維生素Ｄ的主要來源則為日曬，其次為菇類、鮭魚等深海魚類；鉀則可從奇異果、南瓜中找到，香蕉也有豐富的鉀離子。不過也要注意所有營養若攝取過多都過猶不及，民眾在攝取時還是要注意攝取量，飲食以均衡攝取為佳。

營養失衡的民眾，也是容易抽筋的族群。鈣、鎂、鉀、維生素B缺一不可。(圖/今健康提供)

抽筋也可能病理所致，遲遲未改善盡早檢查

侯鐘堡醫師提醒，容易腳抽筋的民眾除了留意腳部的保暖或檢視自身營養攝取外，也要留意是否有病理性的可能，像是腳會一直亂動、感覺搔癢的不寧腿症候群也常會有抽筋的情況出現，因此若是上述的方法都遲遲無法改善，應及早檢查為佳，可先至復健科診所看是否為肌肉、筋膜等問題，若為其他病理問題復健科醫師也會為民眾轉介、轉診做相關檢查。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)