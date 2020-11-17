高雄16歲林姓少年被診斷出腦瘤，10月底在高醫開刀，仍無法取出4公分腫瘤，單親媽媽負擔不起10多萬龐大醫藥費，小港網友獲悉發揮愛心，透過捐款、義賣，不到1周成功募款，祝福少年能戰勝病魔，16日還透過「外送員」將善款送交林媽媽手中。

林媽媽表示，兒子就讀海科大專一，今年4月底頭痛、複視、嗜睡等症狀，直到6月確診腦部生殖細胞腫瘤第4期，只好先休學全心養病，10月26日開刀切除腦瘤手術，醫師判斷腫瘤纖維化，不適合做切除，必須再配合化、放療，3個月後再動刀。

高雄林小弟因腦瘤住院治療，網友發揮愛心義賣籌措醫藥費。（林媽媽提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄林小弟因腦瘤住院治療，網友發揮愛心義賣籌措醫藥費。（林媽媽提供／柯宗緯高雄傳真）

臉書社團「小港在地人」發起愛心大串聯，16日當天將募得的50多萬善款，透過社員巧扮的「美食外送員」送到高醫病房，當場繳清積欠的醫藥費。（柯宗緯翻攝）

林媽媽憂心說，這次手術花費11.7萬元，下一次還要18萬，身為單親媽媽的她，得照顧兒子無法工作，很感動網友發起募款活動，「我們母子在人生中第一次感到這麼溫暖」，可以放心治療。她也轉述林小弟說，「等我身體好一點，要幫助需要的人」。

網友這次在臉書社團「小港在地人」發起愛心大串聯，有錢出錢、有力出力，不少店家不計成本，自發性義賣咖啡、壽司、服飾等商品，令人再次感受到「台灣最美的風景就是人」。

「這沒有什麼好報導的啦，只是社友互助幫忙而已！」發起人之一的汽修廠老闆李東諺透露，16日當天將募得的50多萬善款，透過社員巧扮的「美食外送員」送到高醫病房，當場繳清積欠的醫藥費，原定的29日義賣活動仍照常舉行，要讓林姓少年不用為錢煩惱，可以全心治療。

(中時 )