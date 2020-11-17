許多女生會希望自己身材可以更苗條、更纖細一些，總覺得這樣會看起來更好看，但其實十二星座中有一派的男人可沒那麼愛瘦瘦的女生，微肉的女生他們反而覺得超可愛！

▍1.巨蟹座

巨蟹座是眾所皆知的愛家好男人，跟他談戀愛非常有安全感，他們也樂於情人被自己寵到有點肉肉的，反而沒那麼喜歡瘦瘦的女生。

▍2.雙子座

雙子喜歡微胖女孩，但一定要是個性陽光、努力進取的微胖女孩，要有活力、有行動力，這樣的肉肉女讓雙子男覺得超可愛，如果是懶惰的胖女孩就完全不是雙子男的菜。

▍3.水瓶座

很瘦的女生在水瓶座男人的眼裡，看起來是不健康的，他們喜歡稍微有肉的女生，不但看起來比較可愛，抱起來的手感更好，因此水瓶座堪稱「棉花糖女收割機」。

▍4.金牛座

比起外表，金牛更重視這個人的個性是否和自己合得來，他們其實對外表要求並沒有很高，順眼就好。外加金牛是美食家，女生太瘦他可能還會擔心無法和他一起吃吃喝喝，微肉又能享受美食的女生才是他的最愛！

(中時新聞網)