雲林縣副縣長謝淑亞品嚐手沖咖啡，謝淑亞表示，台灣咖啡節走過18個年頭，今年有更多青年共同加入，注入許多新活力。（周書聖攝）

台灣咖啡節今年邁入第18屆，除了一系列相關活動外，雲林縣古坑鄉咖啡業者還大力推廣咖啡美食，店家紛紛發揮創意，將咖啡融入中西式料理，如咖啡雞湯、咖啡火鍋、咖啡麵等。雲林縣政府17日舉行台灣咖啡節創意料理記者會，各式料理一字排開，令人傳涎三尺。

咖啡除了沖泡飲用，還有多種變化應用在料理上，雲林縣古坑鄉餐飲業者將咖啡入菜，做出許多料理。活動中還邀請古坑5間著名咖啡業者一起沖泡咖啡，有當地咖啡耆老、新興咖啡店老闆，年齡橫跨老中青3代，象徵台灣咖啡節18歲，傳承下一個世代。

2020台灣咖啡節今年力推創意料理，雲林縣古坑鄉咖啡業者發揮巧思，將咖啡融入中西式菜餚，變化出許多新菜色。（周書聖攝）

2020台灣咖啡節今年力推創意料理，雲林縣古坑鄉咖啡業者發揮巧思，將咖啡融入中西式菜餚，變化出許多新菜色。（周書聖攝）

國宴咖啡老闆劉慶松表示，台灣咖啡節邁入18年，老中青世代傳承，各項活動籌辦都已經相當成熟，一年比一年還要熱鬧，愈來愈多年輕人投入咖啡產業，今年則將台灣咖啡節推上高峰。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，這次台灣咖啡節華山所有的民宿、咖啡館、餐廳大家都動起來，所有的店家都已經做好準備，在綠色隧道、華山國小都有熱鬧活動，活動開放到夜間，民眾可以在古坑華山喝咖啡、看夜景，度過美好周末。

台灣咖啡節於11月21、22、28、29日於華山國小、綠色隧道皆有舉行野營派對以及星空咖啡市集，雲林縣政府邀請街頭藝人、長榮交響樂團熱鬧演出，也邀請民眾一同共襄盛舉。

(中時 )