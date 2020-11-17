雲林縣台西鄉安西府建醮豎燈篙，全鄉茹素7天祈福除疫。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉信仰中心安西府，針對新冠肺炎疫情持續蔓延，舉辦創廟以來最大規模的「七朝清醮祈安護國」大法會，17日進行豎燈篙儀式，全鄉信徒茹素7天祈福除疫，部分餐廳改賣素食，有些父母還準備素食便當讓孩子帶到學校吃，一起參與地方宗教盛事。

安西府距上次建醮已25年，此次七朝清醮規模為歷年之最，將於本月22日起連續舉辦9天科儀，17日廟方豎燈篙通知廟轄8股信眾點亮醮燈茹素7天，部分餐廳、小吃店也主動配合，改賣素食或乾脆歇業，讓不知情的外地遊客直呼「吃不到肉」。

改賣素食的店家表示，安西府張李莫千歲長期庇佑大家，茹素是信眾們對神明表達敬意的方式，所以他主動改賣7天素食，也會建議前來用餐的民眾吃方便素，一起祈求神明保佑、疫情早日消退。

1名信眾說以前地方宮廟建醮期間，學校也會準備素食，但現在校方尊重多元意見，不再供應素食營養午餐，所以由家長自己準備素食便當讓孩子帶去學校，藉此讓孩子了解在地的宗教信仰與歷史文化。

安西府管理委員會指出，安西府為張李莫千歲開基祖廟，迄今分靈已2萬餘尊，目前已有上萬尊來自全國各地的神尊駐駕安西府共同護民祈福，20日將舉辦全國最大米龍開光典禮，配合鳳、麒麟、貔貅、獅4神獸豆繪，寓意5獸齊佑台灣，屆時蔡英文總統將到場與會。

(中時 )