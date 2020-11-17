泰國民眾持續上街抗議要求王室改革，泰國王室公關政策大轉向，王室成員紛紛親民上街，盼改變公眾形象，上周泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）與王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）「親民」試乘新地鐵，不過身旁一票臣子、官員卻跪坐地板，再度引起關注；另外，貴妃詩妮娜也「變髮」現身百貨公司逛街。

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）與王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）14日「親民」試乘新地鐵，不過身旁一票臣子、官員卻跪坐地板，再度引起關注。（圖／路透社、泰國王室宮務處提供）

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國網路媒體「Vice」報導，泰王最近幾周一改過去捉摸不定的形象，改走親民路線，14日他與王后出席主持曼谷地鐵藍線延長線的通車儀式，兩人「親民」搭乘平常應該相當擁擠的地鐵。

Tiranos por el mundo.

El Rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn trata a su séquito como a unos siervos, y los obliga a estar la mayoría del tiempo arrodillado ante él. Así fue la inaguración de una nueva línea de metro en Bangkok hace unos días. pic.twitter.com/aqOUpZBPUY — NIPORWIFI © (@niporwifi) November 17, 2020

根據泰國公視（Thai PBS）釋出的畫面，穿著深色西裝的泰王與一身深藍色緞面套裝的王后準備視察新車廂前，車廂外圍已經跪了一地穿著黃色上衣的支持群眾，當泰王現身時，群眾興奮拿出手機、獻上事先準備好的食物，並且低頭跪在泰王腳邊表達敬意。

泰王瓦吉拉隆功與王后蘇堤達14日試乘新地鐵，身旁臣子跪坐一地。

當泰王、王后走進新車廂時，車廂裡已經有2名穿著白色制服的臣子跪在鋪著紅色地毯的車廂地板上，泰王與王后坐在墊了粉紫色座墊的椅子上，一旁十多名臣子、官員則全部跪坐在地板上。

新地鐵落成儀式結束後，當泰王、王后步出地鐵站時，已經有大批支持群眾在地鐵站外聚集。

新地鐵落成儀式結束後，瓦吉拉隆功與蘇堤達步出地鐵，地鐵站外也已經聚集了大批黃衣群眾對他們揮舞旗幟表達支持，泰王與王后也停下腳步為民眾簽名。

不只泰王與王后展現親民，16日貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）也獨自現身曼谷地標暹羅百麗宮（Siam Paragon）購物中心的展場，展示泰國當地的手工藝品。值得注意的是，詩妮娜當天展現新造型，有別於過去將頭髮全部盤起來，詩妮娜當天放下直髮，還別上髮夾，笑容可掬地拿起包包、披肩展示。

🇹🇭#Thailand’s Royal Noble Consort Sineenat Bilaskalayani visited the Saijaithai Product Fair 2020, exhibits and sells the handicraft products at @Siam_Paragon #Bangkok.



📸 Saijaithai Market #ThaiRoyalFamily #SineenatWongvajirapakdi pic.twitter.com/s21wWrk67Q — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) November 16, 2020

「Vice」指出，泰王、王后親民搭地鐵，是泰國王室近期對民眾展開的魅力攻勢（charm offensive）之一，大規模反政府抗議行動持續延燒的同時，這個過去多半待在德國的68歲國王最近竟走入人群、向支持者致意，甚至首度接受主流媒體英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）訪問，用英文表示「我一樣愛著全國人民」，更稱泰國是「妥協之地」。

As thousands of protesters in Thailand demand reform to the monarchy, the King has told Channel 4 News/CNN in an exclusive interview that "we love them all the same" and Thailand is "the land of compromise" - suggesting there may be a way out of the months long political standoff pic.twitter.com/GJoizuYZfz — Channel 4 News (@Channel4News) November 1, 2020

「Vice」評論指出，目前尚不清楚泰王的新公關策略會否奏效。

(中時新聞網)