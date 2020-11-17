基隆市國會政黨聯盟議員楊石城17日下午傳出胰臟癌病逝，2005年以親民黨籍參選議員，為人民服務不遺餘力，市民對他讚譽有加，也因此連任4屆中山區議員，今年議會第4次定期會已未見他的身影，今傳出噩耗，市民、議員同仁感到惋惜，盼能一路好走。

現年59歲的楊石城出生於基隆，從里長一路往上做起，分別在2005、2009、2014、2018年，連續4屆參選基隆市議員，其中3屆以最高票當選，深獲市民認同，2016年、2019年分別以民國黨、國會政黨聨盟參選立委，但2次都沒有成功。

據了解，楊石城5月意外得知自己罹癌，發現時已經是末期，但他不放棄一直和病魔抗戰，盡管身體不適仍用盡全力為民服務，5月議會開議時，也曾和太太出現在議場，最終進入醫院治療，50多天後住進安寧病房，今年議會第4次定期會已未見他的身影，昨天市長施政總質詢也改採書面質詢，17日下午不幸傳出離世消息。

基隆市議會議長蔡旺璉說，得知消息很驚訝，但目前仍在了解狀況，若確定消息屬實，明天會帶領一級主管前往致意，也會協助家屬處理後續事宜；基隆市政府民政處表示，依地方制度法81條規定，缺額未達2分之1，且因病亡故，無須補選。

(中時 )