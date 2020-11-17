中華開發金控（以下稱「開發金控」）推動「永續發展(ESG)工程」，成果豐碩。在最新公布的2020道瓊永續指數（DJSI）評選結果，開發金控首度入選，同時獲列世界（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）指數；22項題組中，計有10項列於 ”best score” 且6項獲得滿分，其中「永續金融」（責任投資）及「普惠金融」表現備受肯定。

道瓊永續指數為全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數，係由美國標普道瓊公司推出、全球第一個企業永續評比指標。開發金控今年首度入選，在企業經濟、社會與環境三大面向評價充分展現永續發展的能力。

開發金控集團在責任投資面向成績斐然，自2017 年1月起，子公司中華開發資本、凱基銀行、凱基投信、凱基證券及中國人壽陸續簽署遵循臺灣證券交易所公司治理中心發布的「機構投資人盡職治理守則」、開發金控於2018 年12月正式簽署成為 TCFD Supporter，依氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）建議框架，導入氣候變遷風險治理與管理分析工具、2020年 6 月子公司中華開發資本及中國人壽更完成制定「責任投資政策」，將ESG議題納入投資評估與決策流程，促使開發金控於國際與國內永續評比表現逐步邁向領先地位。

除了新入榜道瓊永續指數，開發金控在今年「2020 TCSA台灣企業永續獎」的綜合績效獎類一舉進步至台灣企業Top50，連續二年於卓越案例獎類榮獲「創新成長獎」及「氣候領袖獎」；此外，在企業永續報告書獎類，除了榮獲企業永續報告金獎，今年更增添英文報告書銀獎。

開發金控表示，入選道瓊顯示開發金控的永續工程已順利接軌國際，未來將更積極響應聯合 國永續發展目標，正視全球經濟環境所面臨的風險與機會，秉持擘劃永續治理、智慧永續金融、菁英永續人才、低碳永續環境與共創永續社會的五大ESG核心策略，希祈在企業經營的同時，也能善盡企業社會責任，並且為所有的利害關係人創造最佳的價值。

(中時 )