台灣區車輛工業同業公會17日舉行會員代表大會並進行第26屆理監事選舉，會中順利選出27位理事及9位監事，理監事分別代表汽車、機車、自行車與相關零組件產業，會後的常務理監事會議推選中華汽車總經理陳昭文為新任理事長。

車輛公會表示，近年來全球汽車市場成長幅度趨緩，去年受美中貿易戰影響，市場衰退3.9％，今年更在新冠肺炎疫情的影響下，推估全年恐大幅衰退20％以上，只剩7,000萬輛左右。

台灣汽車市場在前任理事長、納智捷汽車總經理蔡文榮及相關會員廠的全力奔走下，於2015年底爭取到老舊汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠政策，使得2016年起國內車市總銷量往上攀升，每年都在43.5萬輛以上，打破汽車業平均十年的景氣循環周期；機車總銷量也是快速增長，最高接近100萬輛，創下20年來的新高紀錄。

車輛公會指出，汽車科技的迅速進步，正讓傳統車輛製造商面臨「百年一遇的巨大變革」，未來車輛產業勢必走向電動化、智能化的趨勢，車輛公會在新任理事長陳昭文的領導下，將持續強化與政府相關部門的溝通，並適時引進各方資源，協助產業轉型升級，希望在車輛電動化、智能化方面營造有利的發展環境，一方面推動政府提供研發、在地製造的獎勵政策；另一方面努力促進產官界共同完善相關基礎設施；此外也希望搭建跨產業的合作交流平台，讓大家一起為台灣的車輛產業奮鬥。

台灣車輛產業必須面對國際競爭，努力拓展海外市場，這個部分車輛公會已在積極配合政府推廣貿易政策，協助會員廠商組團赴海外參展。考量未來台灣可能對外洽簽更多的BTA或FTA協議，對會員廠商來說既是威脅也是機會，車輛公會將努力協助大家克服困難，爭取更多海外商機。

(工商 )