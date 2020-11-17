今年73歲的香港藝人汪明荃，在香港演藝圈地位無人能取代。先前才過完73歲的她，與羅家瑛婚後一直住在西貢的豪宅，好客的她，時常邀請朋友到家裡吃飯，對於時下流行的社群平台，汪明荃也相當跟得上流行，經常在上面分享自己的日常生活。
昨(16日)，汪明荃在微博上曬出一則「天氣好 曬包包」的貼文。照片裡，因為天氣不錯，她將自己的包包攤在超大陽台上做日光浴，不少眼尖的網友一看，說這些包包可不便宜，少說也有上百個吧，汪阿姐這樣曬，不怕包包壞掉嗎？
實際上，除了這次的曬包包，先前汪明荃也曾曬過一次衣服，由於衣服實在太多，幾乎佔滿整個陽台，這也讓不少網友說，大概只有阿姐能有這麼多衣服可以曬。
這棟西貢的豪宅，景觀相當棒，不僅擁有寬敞的生活空間，更有令人稱羨的360度無敵海景；還有養兩隻狗的他們，也時常帶著狗狗出來做日光浴，生活過得相當愜意。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。