今年73歲的香港藝人汪明荃，在香港演藝圈地位無人能取代。先前才過完73歲的她，與羅家瑛婚後一直住在西貢的豪宅，好客的她，時常邀請朋友到家裡吃飯，對於時下流行的社群平台，汪明荃也相當跟得上流行，經常在上面分享自己的日常生活。

汪明荃的名牌包數量驚人 (圖/ 翻攝自汪明荃微博)

昨(16日)，汪明荃在微博上曬出一則「天氣好 曬包包」的貼文。照片裡，因為天氣不錯，她將自己的包包攤在超大陽台上做日光浴，不少眼尖的網友一看，說這些包包可不便宜，少說也有上百個吧，汪阿姐這樣曬，不怕包包壞掉嗎？

實際上，除了這次的曬包包，先前汪明荃也曾曬過一次衣服，由於衣服實在太多，幾乎佔滿整個陽台，這也讓不少網友說，大概只有阿姐能有這麼多衣服可以曬。

汪明荃先前在超大陽台上曬過自己的衣服 (圖/ 翻攝自汪明荃微博)

這棟西貢的豪宅，景觀相當棒，不僅擁有寬敞的生活空間，更有令人稱羨的360度無敵海景；還有養兩隻狗的他們，也時常帶著狗狗出來做日光浴，生活過得相當愜意。

圖/ 翻攝自汪明荃微博

汪明荃的豪宅 具有極佳的視野 (圖/ 翻攝自汪明荃微博)

(中時新聞網)